Бочкарев: облачные сервисы вдвое сокращают срок согласования строительной документации

10:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
"Облачные сервисы", которые активно внедряют на стройках Москвы, позволяют сократить сроки согласования разрешительной документации в два раза. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, подрядчик устраняет замечания заказчика за 5–10 минут. При этом акты отправляют на проверку в момент их переформатирования. Кроме того, благодаря современным решениями в три раза снижаются накладные расходы.
Бочкарев отметил, что в Москве активно используют цифровизацию на строящихся объектах городского заказа.
"Они включают в себя "облачные" решения для планирования строительных работ, модуль для приема и сдачи исполнительной документации, модуль сбора информации с внешних устройств и аналитики данных и другие элементы", – пояснил Бочкарев.
Руководитель Amethyst Group Марат Хафизов сказал, что эти решения формируют цифровую экосистему. По его словам, в конечном итоге будет получен комплекс продуктов, способных покрыть все нужды строительной индустрии.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров. По его словам, в настоящее время специалисты строят и проектируют восемь таких сооружений общей протяженностью свыше 2,2 километра. Глава Стройкомплекса напомнил, что с 2011 по 2021 год в столице специалисты возвели 12 путепроводов.
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