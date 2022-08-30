В МИД ФРГ предложили прекратить выдачу многолетних шенгенских виз россиянам

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила странам ЕС приостановить действие договора с РФ об облегчении визового режима, прекратив выдачу многолетних виз российским гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мое предложение было бы <...> приостановить соглашение ЕС об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы", – сказала она.

По мнению Бербок, таким образом государства Евросоюза смогут с высокой точностью определять реальную цель получения визы в каждом конкретном случае.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что инициатива о полном запрете выдачи шенгенских виз гражданам РФ не получит единогласную поддержку в Евросоюзе.

Тем не менее он отметил, что странам ЕС следует пересмотреть подход к предоставлению виз россиянам. В частности, по его словам, "шенген" не должен предоставляться российским олигархам.

