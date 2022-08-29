Боррель считает, что идея запрета на выдачу виз россиянам не получит общей поддержки в ЕС

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Инициатива о полном запрете выдачи шенгенских виз гражданам РФ не получит единогласную поддержку в Евросоюзе, полагает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает австрийский телеканал ORF.

"Я уже говорил, что полный запрет на въезд для всех россиян по любым причинам – не очень хорошая идея. Я не думаю, что разрыв связей с гражданским населением России поможет, и не думаю, что эта идея получит единогласную поддержку", – сказал он.

Боррель отметил, что в связи с этим странам ЕС следует пересмотреть подход к предоставлению виз. В частности, по его словам, шенген не должен предоставляться российским олигархам.

Ранее в ЕК подтвердили, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится в Праге 30 и 31 августа, обсудят вопрос выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер рассказала в ходе брифинга в Брюсселе, что в настоящее время продолжаются дискуссии между членами Евросоюза для получения последней информации.