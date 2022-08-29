Страны Балтии подготовили предложения по новому пакету санкций против РФ

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Латвия, Литва и Эстония подготовили для Европейской комиссии свои предложения по восьмому пакету санкций в отношении России, они относятся к торговой и энергетической сферам, а также SWIFT. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (новый пакет санкций. – Прим. ред.) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT", – сказал он в интервью газете Welt.
Также, по словам Рейнсалу, прибалтийские страны предлагают расширить черный список физических и юридических лиц.
Ранее Рейнсалу заявил о намерении обратиться к Еврокомиссии с предложением о введении восьмого пакета санкций против России, которые затронут сферу экономики, энергетики и торговли. Также предлагается включить в санкционный список дополнительные лица и расширить ограничения на передвижение россиян по территории ЕС.
Как отметил глава эстонского МИД, Таллин стремится к достижению политического консенсуса по всему шенгенскому визовому пространству, чтобы в отношении граждан РФ ввели дополнительные санкции по примеру Эстонии.
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