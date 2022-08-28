Глава МИД Венгрии заявил об отказе обсуждать новые санкции против РФ

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не намерена вводить новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в этом вопросе его страна не одинока, и объяснил это "фактором политической стабильности и политического мужества".

Ранее в Европейской комиссии подтвердили, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится в Праге 30 и 31 августа, обсудят вопрос выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер рассказала в ходе брифинга в Брюсселе, что в настоящее время продолжаются дискуссии между членами Евросоюза для получения последней информации.

