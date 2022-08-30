Участники московского автопробега получили административные аресты

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

До 15 суток ареста получили все участники и организаторы пробега дорогих спорткаров, который планировался в центре столицы. Дело рассматривал Таганский суд, сообщает ТАСС.

Также отмечается, что участницы незаконного мероприятия были оштрафованы до 20 тысяч рублей.

При этом за несколько дней в суде рассмотрели административные протоколы в отношении 25 человек. Некоторые из них получили семь суток ареста.

28 августа сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

Уже на следующий день в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега. Так, Алексея Хитрова и его брата арестовали на 15 суток.

Также 15 суток получил и экс-мэр Архангельска Александр Донской. Сам он отверг данные обвинения и отметил, что во время задержания правоохранители нанесли ему ушибы.

