Адвоката Добровинского остановили на Aston Martin во время автопробега в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвоката Александра Добровинского, управлявшего автомобилем Aston Martin, приняли за участника незаконного автопробега на дорогостоящих автомобилях в центре Москвы. Об этом Добровинский сообщил "Ленте.ру".

Как рассказал адвокат, столичные полицейские остановили его машину, после чего он был вынужден доказывать отсутствие намерений участвовать в заезде.

"А вот пострадавшие могут наказать горе-организатора, если оплачивали свое участие переводом, а не наличными", – добавил он.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

В понедельник, 29 августа, в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега, их рассмотрят в ближайшее время. Так, организатора незаконного автопробега Алексея Хитрова и его брата арестовали на 15 суток.

