Бывший мэр Архангельска не признал вину в нарушении порядка при автопробеге в столице

Фото: ТАСС/Алексей Липницкий

Задержанный в качестве участника незаконного автопробега на дорогостоящих автомобилях в центре Москвы экс-мэр Архангельска Александр Донской не признал вину в нарушении общественного порядка.

"У меня нет ни спорткаров, ни машин, автотранспорта нет и у моей супруги и друзей. О каком-то пробеге я узнал в отделении полиции после задержания, вину не признаю", – приводит ТАСС его слова.

Донской отметил, что полицейские в ходе задержания нанесли ему ушибы.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

В понедельник, 29 августа, в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега, их рассмотрят в ближайшее время. Так, организатора незаконного автопробега Алексея Хитрова и его брата арестовали на 15 суток.

