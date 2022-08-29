МВД сообщило о задержании более 100 участников незаконного автопробега в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Столичные полицейские задержали 107 участников незаконного заезда на дорогостоящих автомобилях в центре города, в их отношении было составлено 118 административных протоколов, сообщается на сайте ГУ МВД Москвы.

Уточняется, что 61 из 118 протоколов был составлен по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

"Автомобили правонарушителей помещены на специализированную стоянку. Правопорядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее организатора незаконного автопробега на спорткарах в столице Алексея Хитрова арестовали на 15 суток за нарушение общественного порядка.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

В понедельник, 29 августа, в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега, их рассмотрят в ближайшее время. Каждому из привлекаемых к ответственности грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, общественные работы или административный арест на срок до 15 суток.

