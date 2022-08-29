Экс-мэр Архангельска получил 15 суток за нарушение порядка при автопробеге в Москве

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Экс-мэр Архангельска Александр Донской получил 15 суток ареста за нарушение порядка при автопробеге в центре Москвы. Дело рассматривал Таганский суд, сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение в силу пока не вступило. Апелляция может быть подана в установленные законом сроки.

Донской же отверг данные обвинения и отметил, что во время задержания правоохранители нанесли ему ушибы.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

В понедельник, 29 августа, в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега, их рассмотрят в ближайшее время. Так, организатора незаконного автопробега Алексея Хитрова и его брата арестовали на 15 суток.

