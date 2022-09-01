"Рейд 112": пожар произошел на улице Лавочкина

В 01:53 в полицию поступило сообщение, что сработала сигнализация на вход в продуктовом магазине. По указанному адресу немедленно выдвинулась группа быстрого реагирования. Однако преступник уже успел скрыться. Грабитель забрал наличные из двух касс, задержался в отделе алкоголя, взломал внутреннюю дверь магазина и скрылся.

На улице Лавочкина произошел пожар. Около 14:00 поступило сообщение о возгорании на территории хлебозавода. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение в отдельно стоящей топливо-заправочной цистерне.

В начале третьего ночи мотоцикл Kawasaki врезался в разделительный бордюр. Водителя мотоцикла в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости доставили в городскую больницу № 20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.