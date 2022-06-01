Экстремалов сняли на камеру на крыша ТЦ у метро "Сходненская"

На вершине торгового центра у метро "Сходненская" очевидцы сняли экстремалов.

Роликом поделились телезрители. На кадрах видно, что двое молодых людей сели на букву Е в названии ТЦ и некоторое время провели там, после сами покинули площадку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.