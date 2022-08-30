Несколько машин столкнулись на Каширском шоссе

На Каширском шоссе произошла массовая авария. Столкнулись 4 или 5 машин. На место аварии прибыли пожарная служба и скорая.

Есть ли пострадавшие – непонятно. Но по кадрам видно, что в одном из автомобилей был ребенок. ДТП произошло примерно за 300 метров до поворота на Ореховый бульвар, движение там затруднено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.