"Жизнь в большом городе": День знаний

В День знаний двери открыли 585 образовательных учреждений столицы. Причем 28 из них примут ребят в первый раз.

Как город подготовился к 1 сентября? Где появились новые школы и отреставрированы старые? В каких условиях учатся столичные школьники и студенты? И как изменилось столичное образование?

Об этом – смотрите в программе "Жизнь в большом городе".