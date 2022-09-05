Катар снизил требования въезда в страну для туристов

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Правительство Катара упростило положение въезда в страну для иностранцев. По новому закону, территорию государства смогут посетить люди без вакцинации от COVID-19.

Ранее посетить Катар можно было и без сертификата, но следовало пройти недельный карантин. Теперь путешественникам для въезда в страну понадобится либо ПЦР-тест, либо экспресс-тест с отрицательным результатом (Rapid Antigen Test). Решение распространяется и на детей всех возрастных категорий, написали в "Ассоциации туроператоров". ПЦР-тест будет действителен не более 48 часов, а экспресс-тест – не более 24 часов.

Все справки с результатами следует предоставить на английском языке. Документы, подтверждающие прохождение теста, будут действительны только от аккредитованных властями России медицинских заведений.

Также власти Катара приняли решение о необходимости путешественникам, желающим посетить страну, зарегистрироваться на портале, где следует разместить первую страницу заграничного паспорта.

В течение 24 часов турист получит на электронную почту документ, который является разрешением при регистрации на рейс в России и при прилете в Катар. Удостоверение перед путешествием следует заранее распечатать.

Последний этап, который необходим для прибытия в Катар, представляет собой установку приложения EHTERAZ. Портал нужен для того, чтобы иметь возможность посетить общественные места в государстве.

Ранее россиянам рассказали об условиях подачи документов на получение туристической визы в Финляндию. Горожане смогут записаться либо через бота, либо через неофициальный лист ожидания. Уточняется, что на текущий месяц регистрации уже нет.

Также туроператоры России представили обновленный список предлагаемых зарубежных направлений в страны Ближнего Востока. В него вошли Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. Поездка будет включать в себя пляжный отдых в трехзвездочных отелях с завтраками и одну-две экскурсии.