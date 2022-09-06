Новости мира: службы безопасности Афганистана начали расследовать теракт у посольства РФ

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Службы безопасности Афганистана начали расследовать теракт, в результате которого погибли два российских дипломата. Взрыв прогремел у здания посольства в Кабуле, когда люди стояли в очереди за российскими визами. Устройство в действие привел боевик-смертник. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России организация "Исламское государство".
Охрана дипмиссии усилена. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. В свою очередь, МИД Афганистана выразил надежду, что теракт не скажется негативно на отношениях с Россией.
Мощное землятресяние на юго-западе Китая унесло жизни по меньшей мере 46 человек. Толчки магнитудой 6,8 повредили дороги, линии электропередачи и коммуникации в провинции Сычуань. Свыше 50 человек получили травмы, еще 16 числятся пропавшими без вести. Всех пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают искать людей под завалами. На устранение последствий стихии власти страны уже выделили 50 миллионов юаней – это около полумиллиарда рублей.
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