Суд в Москве взыскал с братьев Магомедовых 750 млн долларов

27 мая, 23:12
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Хамовнический суд Москвы изъял в пользу государства 750 миллионов долларов у владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом сообщает "Интерфакс".
Взыскать с ответчиков данную сумму просила Генпрокуратура РФ, как имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы в соответствии с российским законодательством о противодействии коррупции.
По данным надзорного ведомства, деньги были выручены Магомедовыми от прожали "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт" в период, когда Магомед Магомедов был членом Совфеда.
Соответчиком по иску выступила компания Port-Petrovsk Ltd. Сумма взыскания стала рекордной для России по аналогичным искам.
Уточняется, что Магомедовы не признали требования прокуратуры и попросили суд отклонить иск.
Бизнесмены находятся под арестом с 2018 года. В настоящее время Мещанский суд столицы рассматривает уголовное дело о создании ими преступного сообщества и многомиллиардных хищениях.
"Московский патруль": суд начал рассмотрение иска на 750 млн долл к братьям Магомедовым
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