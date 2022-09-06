Вертолет с пострадавшими на Камчатке туристами прибыл в Петропавловск-Камчатский

Фото: КГКУ "ЦОД"

Вертолет с двумя туристами и одним гидом, которые пострадали на Ключевском вулкане, прилетел в Петропавловск-Камчатский из поселка Усть-Камчатск, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

"Вертолет прибыл в город", – рассказали в региональном правительстве.

По предварительным данным, гид получил обморожение конечностей, а туристы находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что шесть участников поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД начали подъем на высоту 4 158 метров, где остались тела погибших во время восхождения туристов. Им предстоит подготовить тела к эвакуации.

Как уточнила начальник группы информации КГКУ Татьяна Юхманова, в среду, 7 сентября, специалисты попробуют привлечь коммерческий борт с опытным пилотом, который допущен до работы на таких высотах.

До этого стало известно, что спасателям удалось эвакуировать с Ключевского вулкана пострадавших. Отмечалось, что вертолет МЧС России забрал троих. Их переправили в поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

