Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов

Фото: КГКУ "ЦОД"

Камчатские спасатели дошли до высоты 3300 метров на Ключевском вулкане к домику вулканологов, где их ждали выжившие туристы из группы, в которой погибли девять человек. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

По предварительной информации, у гида, который спустился с высоты 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные в порядке. В ведомстве уточнили, что, по словам гида, оставшийся на высоте 4 200 турист не подавал признаков жизни.

В ЦОДе добавили, что решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.