Спасатели выдвинулись к вершине вулкана для спуска тел погибших на Камчатке туристов

Фото: КГКУ ЦОД

Шесть участников поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД начали подъем на высоту 4 158 метров, где остались тела погибших во время восхождения туристов. Им предстоит подготовить тела к эвакуации. Об этом сообщает ИА "Кам 24".

Как уточнила начальник группы информации КГКУ Татьяна Юхманова, в среду, 7 сентября, специалисты попробуют привлечь коммерческий борт с опытным пилотом, который допущен до работы на таких высотах. Однако, по словам эксперта, проведение данной операции будет зависеть от метеоусловий.

"Исход операции будет зависеть от погодных условий, так как приземлиться воздушное судно на такой отметке, скорее всего, не сможет, и тогда спасателям придется поднимать тела на борт с помощью лебедки", – отметила Юхманова.

Спасатели также рассматривают вариант спуска погибших к домику вулканологов, который находится на высоте 3 300 метров.

Ранее стало известно, что спасателям удалось эвакуировать с Ключевского вулкана пострадавших. Отмечалось, что вертолет МЧС России забрал троих. Их переправили в поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.

