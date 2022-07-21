Суд приговорил к 4 годам колонии чемпиона РФ по кикбоксингу за стрельбу в "Москва-Сити"

17:04
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Пресненский суд Москвы приговорил чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева к четырем годам колонии общего режима за участие в перестрелке в башне "Око" в деловом центре "Москва-Сити", сообщает ТАСС. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия.
Прокурор просил суд приговорить спортсмена к 5,5 года лишения свободы.
Ранее Пресненский районный суд признал виновными других фигурантов дела – экс-спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Мужчины получили 16 и 15 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба развязалась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых позднее скончался в больнице.
Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба.
Асадулаев участвовал в драке с сотрудниками Росгвардии у входа в "Око", а затем и в стычке в холле здания, которая закончилась стрельбой. После конфликта в "Око" Асадулаев скрылся от следствия и три года находился в розыске. Задержать его удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
"Специальный репортаж": око за "Око"
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