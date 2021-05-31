Суд вынес приговор экс-спортсменам Исмаилову и Хамидову за перестрелку в "Москва-Сити"

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Пресненский районный суд Москвы признал виновными экс-спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова по делу о перестрелке в "Москва-Сити" в 2017 году.

Мужчины получили 16 и 15 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба развязалась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых позднее скончался в больнице.

Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба.