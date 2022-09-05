Владивосток накрыл супертайфун Хинамнор. Он принес сильные ливни и штормовой ветер. Особенно это ощущалось в бухтах острова Русский, где на пляжи обрушились гигантские волны.

Ранее региональный МЧС объявил штормовое предупреждение. Во всех учреждениях образования ввели свободное посещение.

Синоптики рассказали, что Хинамнор не оставит Приморье еще 3–5 дней, в это время там будет проходить Восточный экономический форум. Но, как сообщили организаторы, непогода не изменит программу мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.