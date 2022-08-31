Названа стоимость отдыха в Геленджике

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Например, по данным местных властей, отели и санатории Геленджика в бархатный сезон забронированы на 80%. А температура уже отошла от летних максимумов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.