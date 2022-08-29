Около 4,5 тыс россиян могут потерять недвижимость в Эстонии – МИД страны

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Граждане России, имеющие недвижимость на территории Эстонии, могут потерять ее из-за запрета выдачи виз. По предварительным данным, это может коснуться около 4,5 тысячи россиян. Об этом заявил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар, передает РИА Новости.
По его словам, санкции станут причиной долгов для россиян в Эстонии. Граждане РФ не смогут оплачивать коммунальные услуги, поскольку банки перестали принимать платежи из России.
"Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги", – заявил Коммусаар в разговоре с эстонским СМИ.
В МВД отметили, что в Эстонии находится 41 351 объект, принадлежащий россиянам. Гражданам Белоруссии принадлежат 919 объектов.
Уточняется, что большая часть владельцев имеет вид на жительство в Эстонии, 12% из них необходима виза для посещения страны. Это 4 500 человек.
По словам Коммусаара, большое количество недвижимости, принадлежащей россиянам, является риском для безопасности страны.
До этого стало известно, что Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз россиянам. Отмечалось, что граждане РФ, имеющие эстонский "шенген", не смогут посетить прибалтийскую республику с целью туризма, спорта, культуры или предпринимательства, если они прибудут в пограничный пункт Лухамаа, Нарвы или Койдула с 18 августа. При этом россияне, имеющие визу другой страны – участницы Шенгенского соглашения, к въезду в Эстонию будут допускаться.
50 тыс россиян с "шенгеном", полученным в Эстонии, не смогут въехать в эту страну
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