Эксперт рассказал, как россияне могут въезжать в Эстонию

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Въезд в Эстонию с "шенгеном" невозможен только из России, однако из любой другой страны россияне могут прибыть на территорию республики, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Если вы выезжаете в Эстонию со стороны Латвии или Финляндии, то вы можете въехать с итальянской визой или финской визой. "Шенген" он этим силен, там нет границ между странами, нет границы между Испанией и Францией", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Ранее Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.

С 18 августа подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.

