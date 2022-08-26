Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ продлили до 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

Не будут работать для пассажиров воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В связи с этим авиаперевозчикам из РФ посоветовали использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее ограничения на полеты были продлены Росавиацией до 29 августа.

Позже стало известно, что кабмин РФ выделит около 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов. Такое заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин.

Он отмечал, что программа компенсации операционных расходов будет расширена до указанной суммы. Мишустин также призывал продолжить наблюдение за транспортной обстановкой в регионах.

