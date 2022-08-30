Названы самые популярные регионы России среди туристов для отдыха в августе

Фото: depositphotos/BestPhotoStudio

Москва стала самым популярным направлением среди российских регионов для отдыха в августе. Об этом со ссылкой на данные сервиса Bronevik.com сообщает РИА Новости.

"Столица держит планку на протяжении всего летнего сезона. Город популярен среди всех путешественников вне зависимости от возраста: приезжает молодежь, семьи с детьми, пожилые люди", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва является крупнейшим организатором концертов, выставок, фестивалей и экскурсий. Это направление в последний месяц лета выбирали 22% туристов от общего числа бронирований.

В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Кубань. Отмечается, что пляжный отдых в Краснодарском крае не потерял популярности даже к концу летнего сезона.

В рейтинг также вошли Приморский край, Новосибирская область, Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области.

Ранее в Ассоциации туроператоров России спрогнозировали, что к сентябрю стоимость отдыха на южных курортах России снизится в пределах 15%. Речь идет про небольшие отели бюджетного и среднего сегмента. При этом установленные тарифы останутся прежними у гостиницы высокого класса.

