Нидерланды выступят за прекращение выдачи туристических виз россиянам

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Нидерланды заявили о своей готовности поддержать запрет ЕС на выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает RTL Nieuws.

Глава МИД страны Вопке Хукстра озвучил позицию нидерландской власти.

"В Европе мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз россиянам. Мы четко разграничиваем туристические визы и другие виды виз", – сказал он.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.