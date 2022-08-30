Франция и ФРГ выступили против обширного запрета на выдачу виз россиянам

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Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на документ с изложением позиции двух стран, направленный другим членам Евросоюза в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге.

"Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз", – говорится в документе.

При этом отмечается, что заявления россиян должны быть тщательно проверены на предмет возможных угроз безопасности. Между тем не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях.

"Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ", – отмечается в тексте.

Подчеркивается, что нужно поддержать правовую базу, позволяющую студентам, деятелям искусства, специалистам и ученым въезжать в ЕС, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.