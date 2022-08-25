В ГД заявили, что Европа может потерять 21 млрд евро после запрета выдачи виз россиянам

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Страны Европы понесут огромные потери, если примут решение о запрете выдачи виз россиянам. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, сумма убытков европейских стран, по некоторым подсчетам, может составить около 21 миллиарда евро. Запрет на выдачу виз гражданам РФ, отметил Володин, хотят ввести страны, потерявшие свой суверенитет: Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия, Польша и Украина.



"Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя", – заявил депутат.

Володин добавил, что россиянам есть где провести отдых как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, 80% мирового сообщества не поддерживают санкции против жителей России, сообщил он.

"Но лучше развивать собственную инфраструктуру. У нас огромное количество прекрасных мест. Необходимо сделать все, чтобы были созданы условия для путешествий и отдыха в нашей стране", – заключил депутат.

Ранее в Госдуме предложили лишать гражданства россиян, которые высказываются в негативном ключе о власти ради получения визы. Инициатором идеи стал депутат Госдумы Иван Сухарев. По его словам, Запад хочет ввести обязательное условие получения визы, при котором заявитель должен будет предоставить записи или декларации с осуждением спецоперации и признанием нелегитимности властей РФ.

До этого в парламенте Чехии поддержали идею ограничить въезд для россиян путем установления запрета на выдачу шенгенских виз. Действие необходимо совершить в рамках антироссийских санкций, заявили там. Сенатор Чехии Павел Фишер уточнил, что подобная мера поможет обезопасить граждан Евросоюза, в частности тех, кто проживает на территории страны.