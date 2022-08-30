В Кремле пообещали дать ответ на решение ЕС о запрете виз для россиян

Россия ответит в случае введения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. И ответ будет наилучшим образом соответствовать ее интересам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также назвал граничащей с безумием иррациональность обсуждения этого вопроса в Евросоюзе. И отметил, что Россия будет защищать интересы своих соотечественников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.