В РФ обсудят использование закрытого авиакоридора на юге страны – СМИ

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Власти проведут 29 августа совещание, на котором обсудят возможность использования гражданскими самолетами части закрытого пространства на юге России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти компаниях РФ.

В случае одобрения плана полет из Внуково в Сочи может сократиться более чем на 20 минут, а обратно – на 10 минут. Также возможно уменьшение время полета в Турцию.

Ранее в России продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны до 4 сентября. Не будут работать для пассажиров воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

