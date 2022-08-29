Заявление на турвизу в Финляндию можно будет подать только в 4 городах РФ

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Граждане России с 1 сентября смогут подавать заявления на оформление туристических виз в Финляндию только в четырех российских городах, прием документов будет осуществляться только по понедельникам. Об этом сообщается на сайте финского визового центра VFS Global.

"Официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в следующих визовых центрах: Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск", – говорится в сообщении.

В центре подчеркнули, что россиянам следует подавать заявления исключительно в соответствии с реальной целью планируемой поездки. Подача заявления в неверной категории может повлиять на решение о предоставлении визы, добавили в организации.

"Если вы подали визовое заявление в неправильной категории или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день", – пояснили в центре.

23 августа Финляндия замедлила процесс выдачи туристических виз гражданам России. С начала сентября количество ежедневно принимаемых обращений за визой планируют ограничить в два раза.

В АТОР рассказали, что если сейчас принимается в среднем около 1 000 заявлений в день, то с начала сентября будет не более 500. Кроме того, 80% временных слотов для подачи документов будут зарезервированы только для людей, путешествующих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом.