В России снизился ажиотажный спрос на финский "шенген"

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Ажиотажный спрос россиян на финские шенгенские визы спал, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Был всплеск примерно недели две назад, когда только началось обсуждение возможных ограничений шенгенских виз. Сейчас у нас нет информации об ажиотажном спросе на финский "шенген", – заявила она.
23 августа Финляндия замедлила процесс выдачи туристических виз гражданам России. С начала сентября количество ежедневно принимаемых обращений за визой планируют ограничить в два раза.
В АТОР рассказали, что если сейчас принимается в среднем около 1 000 заявлений в день, то с начала сентября будет не более 500. Кроме того, 80% временных слотов для подачи документов будут зарезервированы только для людей, путешествующих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом.
Срок оформления финской визы увеличится до 4–5 месяцев – АТОР
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