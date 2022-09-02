Новости регионов: сильный ливень затопил улицы Южно-Сахалинска

Сильнейший ливень утром 2 сентября превратил улицы Южно-Сахалинска в реки. Некоторые проезды полностью скрылись под водой. Машины встали в заторах и глохли, не успев доехать до сухого участка дороги. Пешеходам пришлось идти по колено в воде. Многие не смогли добраться на работу, а дети пропускали занятия в школах.

В Анивском районе Сахалина очевидцы сняли водяной смерч. Гигантская воронка вращалась на море, поднимая воду высоко вверх. Явление для этих широт крайне редкое. Обычно подобные смерчи встречаются значительно южнее. Возможно, причина образования вихря в циклоне, который прошелся над островом.

Дожди стали причиной сильного паводка и на севере Камчатки. Там подтопило 13 домов. Река вышла из берегов и размыла дамбу, а затем пришла в село Таловка. Там живет около 200 человек. Население пока не эвакуируют, но пункт временного размещения начали разворачивать. В селе ввели режим повышенной готовности.

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