"Московский патруль": полицейские задержали пассажира такси, который напал на водителя

Столичные полицейские задержали пассажира такси, который напал на водителя с ножом. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

Так, по ним видно, как возле подъезда остановился автомобиль такси. В этот момент молодой человек, находящийся на заднем сидении, начал наносить водителю удары ножом в шею.

Шоферу удалось вырваться и выбежать из салона. Но злоумышленник стал преследовать жертву. Позднее он сел в машину такси и угнал ее.

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