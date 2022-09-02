Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве

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Морги Николаева оказались переполненными после неудачной попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны, заявил мэр подконтрольного российским военным города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев", – сказал он, пояснив, что получил эту информацию от знакомых с ситуацией источников из Николаева.
Барбашов сообщил, что украинские войска предприняли попытку наступления и непосредственно в районе Снигиревки. По его словам, она, скорее всего, выполняла функцию отвлекающего маневра, а основной удар был нанесен немного севернее. Также ВСУ перешли в наступление и на других участках фронта, однако последствия этих атак оказались для них очень тяжелыми, добавил Барбашов.
"Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи. – Прим. ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тысяч раненых", – рассказал он.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что российская армия пресекла попытку ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях. В ведомстве уточнили, что в ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды украинская сторона понесла значительные потери.
Источники CNN сообщали, что планировать контрнаступление Украине помогают США, что говорит об их непосредственном участии в конфликте. Также отмечалось, что киевский режим планировал провести широкое контрнаступление, однако его масштабы были сокращены до района Херсона по настоянию американских властей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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