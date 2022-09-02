Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, считает обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

По его мнению, действия ВСУ носят скорее символический характер, чем стратегический. Автор также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский принял это решение, несмотря на то, что военные советники были против, ссылаясь на неподготовленность армии.

"Зеленский потребовал срочных действий, потому что опасается, что ощущение тупика на фронте подорвет поддержку со стороны союзников, особенно Евросоюза", – говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия пресекла попытку ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях. В ведомстве уточнили, что в ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды украинская сторона понесла значительные потери.

Накануне издание CNN со ссылкой на источник сообщило, что планировать контрнаступление Украине помогают США, что говорит об их непосредственном участии. Также отмечалось, что киевский режим планировал провести широкое контрнаступление, однако его масштабы были сокращены до района Херсона по просьбе американских властей.

До этого американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли заявил, что вооруженные силы Украины ожидает сокрушительное поражение, если они предпримут попытку широкого контрнаступления в Донбассе и на южном фронте. По его мнению, существуют веские причины, по которым Киев должен сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

