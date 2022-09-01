Фото: depositphotos/ALesik

При попытке наступления украинская армия несет огромные потери, в больницы поступает большое количество пострадавших, заявил глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины изданию The Wall Street Journal.

Медик отметил, что заявления о контрнаступлении внушало надежду на скорую победу. "Но когда они начали привозить такое большое количество раненых, тогда, если честно, мне стало их жалко и я начал задумываться о том, стоило ли это делать такой ценой", – сказал он.

По данным издания, шесть военных ВСУ находились в коме в отделении интенсивной терапии на момент разговора с врачом. По его словам, в больницу поступают с самыми разными травмами. Как сообщили газете украинские чиновники и военные аналитики, потери среди ВСУ могут быть значительными.

В The Wall Street Journal также отметили, что в некоторых случаях военные получают ранения не из-за действий российских войск. Например, один из военных рассказал, что получил сотрясение мозга после выстрела сослуживца из гранатомета.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что реальные потери военных ВСУ огромные, однако руководство Украины скрывает настоящие цифры.

При этом показания украинских военнопленных дают возможность сформировать истинное представление о происходящем. По словам министра, роль Украины в тактике ведения боевых действий Запада сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

