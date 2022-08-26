В США предупредили Украину о поражении в случае контрнаступления – СМИ

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Вооруженные силы Украины ожидает сокрушительное поражение, если они предпримут попытку широкого контрнаступления в Донбассе и на южном фронте, полагает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли. Об этом сообщает издание 19Fortyfive.

"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", – заявил он.

По словам Фарли, переход в наступление с большой долей вероятности повлечет для ВСУ драматические последствия, в том числе потерю значительных территорий. Кроме того, российское командование сможет обнаружить наиболее слабые места в обороне противника, пояснил эксперт.

Фарли добавил, что болезненное поражение Украины может отбить у Запада желание оказывать военную помощь Киеву.

Ранее глава американского Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что важнейшей проблемой украинского командования является тревожное состояние личного состава ВСУ. По его словам, партнеры должны помочь Киеву организовать мероприятия по поддержанию боеспособности украинских военнослужащих.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

