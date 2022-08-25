The Guardian представила прогнозы на ближайшие полгода конфликта на Украине

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Обозреватель The Guardian Дэн Саббаг представил пять возможных сценариев развития вооруженного противостояния на Украине.

Первый сценарий заключается в том, что конфликт продлится еще год, однако его интенсивность существенно снизится. Основным условием второго варианта развития событий станет исчерпание Киевом средств для эффективного контрнаступления.

При третьем сценарии Россия продолжит наступать, однако ее стратегической целью станет удержание уже взятых под контроль украинских территорий.

"С приближением более прохладной погоды Россия, вероятно, сосредоточится на укреплении того, что у нее есть", – отметил журналист.

Четвертый вариант предполагает, что текущая ситуация усугубится новым кризисом с беженцами, который может наступить зимой. По словам Саббага, гуманитарные организации ожидают, что границу в Польшу могут перейти до 2 миллионов человек.

Пятый сценарий заключается в том, что Запад окончательно примет решение, хочет ли он, чтобы Киев одержал верх или просто удерживал статус-кво. Журналист отметил, что сегодня западные партнеры не покрывают потребности Украины.

Ранее газета Politico предположила, что власти США публично не объявляют о передаче Киеву в рамках военной помощи некоторых видов вооружений. Речь идет в том числе о противорадиолокационных ракетах HARM, передачу которых Украине ранее признали в Пентагоне, и управляемых артиллерийских снарядах Excalibur.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.