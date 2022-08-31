Предпринятая попытка ВСУ возобновить наступление провалилась

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В Минобороны РФ заявили, что российская армия пресекла попытку ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", – говорится в публикации.

В результате украинские силы всего за два дня потеряли:

более 1,7 тысячи военных;

два Су-25;

Су-24;

МиГ-29;

три вертолета Ми-8;

63 танка;

59 боевых машин пехоты;

48 других бронированных машин;

14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Вооруженным силам РФ также удалось уничтожить часть танков, которые были переправлены через реку Ингулец для деблокирования украинских боевиков.

Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по цехам криворожского завода "Интервзрывпром", который производил взрывчатые вещества для Вооруженных сил Украины. В результате действий российских летчиков цель была уничтожена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.