ВС РФ отразили контратаку ВСУ под Харьковом

Подразделения ВСУ вновь попытались провести контратаку под Харьковом. У поселка Русские Тишки российские силы отразили нападение 14-й механизированной бригады ВСУ.

Противник отступил, но при этом военнослужащих, которые решили отойти в сторону Харькова, расстреляли свои же – из нацформирования "Кракен". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.