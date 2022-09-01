В ООН оценили принятые РФ меры для защиты делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

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ООН отметила принятые Россией необходимые меры по обеспечению безопасности делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

"Мы рады, что Российская Федерация сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших инспекторов", – приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что служба безопасности ООН не намерена определять ответственных за обстрелы Запорожской АЭС, при этом специалисты продолжат обеспечивать охрану миссии МАГАТЭ.

"Это люди, которые занимаются персональной безопасностью, у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований", – подчеркнул представитель генсека.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.