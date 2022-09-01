РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ
РФ запросила проведение 6 сентября заседания Совбеза ООН из-за длящихся ударов со стороны ВСУ по Запорожской АЭС. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
"В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН", – написал он в своем телеграм-канале.
Зампостпреда уточнил, что на заседании Россия предлагает заслушать и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его экспертов на Запорожской АЭС. При этом, подчеркнул Полянский, РФ ждет и участия в заседании генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.
Позднее стало известно, что Совбез ООН проведет заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины в четверг, 22 сентября.
30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. Отмечалось, что рабочий визит МАГАТЭ на АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Миссия МАГАТЭ обсудит возможность постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: