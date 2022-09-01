РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

РФ запросила проведение 6 сентября заседания Совбеза ООН из-за длящихся ударов со стороны ВСУ по Запорожской АЭС. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН", – написал он в своем телеграм-канале.

Зампостпреда уточнил, что на заседании Россия предлагает заслушать и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его экспертов на Запорожской АЭС. При этом, подчеркнул Полянский, РФ ждет и участия в заседании генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

Позднее стало известно, что Совбез ООН проведет заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины в четверг, 22 сентября.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. Отмечалось, что рабочий визит МАГАТЭ на АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

