Молчание спонсоров Зеленского подтверждает их участие в провокациях на ЗАЭС – МО РФ

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Молчание стран, которые спонсируют режим украинского лидера Владимира Зеленского, подтверждает их прямое участие в подготовке провокаций на Запорожской атомной электростанции, сообщает министерство обороны РФ.
"Нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима президента Украины Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС", – отметили в ведомстве.
При этом, как уточнили в Минобороны, нереагирование генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на попытку захвата и обстрелы ЗАЭС вызывает недоумение.
В военном ведомстве РФ подчеркнули, что такие шаги не только бросают тень и ставят под вопрос объективность подходов ООН в ситуации с АЭС, но и ведут к дальнейшему обострению конфликта.
Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку высадки тактического десанта Украины в нескольких километрах от Запорожской атомной электростанции.
По данным министерства, ВСУ пытались высадиться в районе населенного пункта Водяное на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, около 07:00.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
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