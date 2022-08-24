Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

17:42

Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

политика

Фото: depositphotos/ognjen1234

Россия выступает против видеоучастия украинского лидера Владимира Зеленского в заседании Совбеза ООН. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия выступила против участия президента Украины в таком формате ввиду того, что это противоречит требованиям протокола СБ. В связи с этим вопрос был поставлен на процедурное голосование.

"Наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным – с его физическим присутствием в зале Совета Безопасности. Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, а вопрос процедуры", – заявил Небензя.

Одобрили же участие Зеленского в таком формате 13 членов Совбеза, Китай от голосования воздержался.

До этого сообщалось, что Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в формате видеосвязи.

"Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи", – заявил постпред Китая при всемирной организации, председатель СБ в августе Чжан Цзюнь.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что неформальное заседание Совета безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран.

Он отмечал, что факты, которые приводила российская сторона, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, были достаточно убедительными.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать