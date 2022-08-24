Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

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Россия выступает против видеоучастия украинского лидера Владимира Зеленского в заседании Совбеза ООН. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия выступила против участия президента Украины в таком формате ввиду того, что это противоречит требованиям протокола СБ. В связи с этим вопрос был поставлен на процедурное голосование.

"Наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным – с его физическим присутствием в зале Совета Безопасности. Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, а вопрос процедуры", – заявил Небензя.

Одобрили же участие Зеленского в таком формате 13 членов Совбеза, Китай от голосования воздержался.

До этого сообщалось, что Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в формате видеосвязи.

"Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи", – заявил постпред Китая при всемирной организации, председатель СБ в августе Чжан Цзюнь.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что неформальное заседание Совета безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран.

Он отмечал, что факты, которые приводила российская сторона, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, были достаточно убедительными.