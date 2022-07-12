Полянский заявил, что заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад

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Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия 24".
"Факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам", — добавил дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопущение возрождения нацизма зависит от принятия профилактических мер в мире. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия вместе работают над установлением фактов преступлений немецко-фашистских карателей в годы ВОВ и их приспешников. По его словам, координация подходов двух государств в настоящее время играет очень важную роль, "когда в мире происходят без преувеличения тектонические сдвиги".
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что экстремисты существуют во всех странах, но только на Украине нацистов поощряют и героизируют на государственном уровне. По его словам, экстремисты так или иначе проявляют себя везде.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров
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