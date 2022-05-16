Путин заявил, что нацистов героизируют на государственном уровне только на Украине

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Экстремисты существуют во всех странах, но только на Украине нацистов поощряют и героизируют на государственном уровне. Об этом заявил Владимир Путин на саммите ОДКБ.

По его словам, экстремисты так или иначе проявляют себя везде.

"Нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит", – подчеркнул президент РФ.

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в центре Европы в антироссийских целях создан очаг нацизма. Он отметил, что на достижение данных целей были брошены внушительные ресурсы, в том числе самые передовые технологии промывания мозгов путем переписывания общей для нас истории и фальсификации.

